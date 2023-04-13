Военный эксперт Игорь Коротченко считает, что следующим шагом Польши после размещения производства танковых снарядов с сердечником из обеднённого урана стоит ожидать появления на территории страны американского тактического ядерного оружия (ТЯО). Об этом аналитик заявил в беседе с РИА Новости.
"Очевидно, в ближайшие годы увидим американское тактическое ядерное оружие, размещённое на территории Польши. Варшава к этому откровенно стремится", — высказал своё мнение собеседник агентства.
По его словам, польские элиты отличает амбициозность и стремление к историческому реваншу.
В ближайшем будущем стоит ожидать создания в Польше одной или двух полноценных американских военных баз.
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