Коротченко: следующей целью Польши может стать размещение тактического ядерного оружия США

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный эксперт Игорь Коротченко считает, что следующим шагом Польши после размещения производства танковых снарядов с сердечником из обеднённого урана стоит ожидать появления на территории страны американского тактического ядерного оружия (ТЯО). Об этом аналитик заявил в беседе с РИА Новости.

"Очевидно, в ближайшие годы увидим американское тактическое ядерное оружие, размещённое на территории Польши. Варшава к этому откровенно стремится", — высказал своё мнение собеседник агентства.

По его словам, польские элиты отличает амбициозность и стремление к историческому реваншу.

В ближайшем будущем стоит ожидать создания в Польше одной или двух полноценных американских военных баз.

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