Descreed: разведка США знает о супер-оружии Китая для России

2:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Министерство обороны

Китай может вмешаться в конфликт на Украине, считают американские военные. Во всяком случае, такой сценарий есть в появившихся в сети документах Минобороны США.

По ним Пекин станет стороной конфликта сразу после введения западных войск на "старую" и "новую" территорию РФ — сообщает Descreed.

Со своей стороны Брюссель и НАТО призвали Пекин не поставлять оружие Москве, хотя таких намерений Китай публично пока не демонстрировал.

"Скорее всего, это и правда утечка данных, а не вброс со стороны Пентагона", — считает советник президента РАПИ Павел Фельдман, добавив, что для американцев "характерно рассматривать самые невероятные сценарии и заранее принимать по ним решения".

Что касается китайского "чудо-оружия" (в утечке — "super weapon", "супер-оружие"), то у Пекина нет какой-то уникальной технологии, которой не было бы у Москвы.

Однако, супер-оружием Китая военные эксперты США считают гигантские производственные мощности (возможность производить "на потоке" тысячи танков, десятки кораблей и самолётов, сотни тысяч снарядов и ракет) и имеющиеся запасы вооружений.

Передача даже малой части этого арсенала (пусть устаревшего по сравнением с оружием РФ и США, но могучего) России похоронило бы память о существовании ВСУ навсегда.

Возникает "вилка", из-за которой Китай будет максимально долго стараться удерживать нейтралитет, предлагая себя как глобального посредника-миротворца странам "высшей лиги":

Китай торгует с США и ЕС больше, чем с Россией, и блокировка всех сделок ему не нужна;

Удешевление российских углеводородов (и вообще сырья) для китайских потребителей Пекину очень "на руку", и он готов скупать абсолютно любые их объёмы.

Так что, Китай вряд ли (по крайнем мере, в разумном будущем) бросит своих людей или оружие на Украину — ему достаточно покупать у РФ нефть и газ. Эти средства позволяют балансировать бюджет России и тратить миллиарды на:

социальные проекты и выплаты развитие СВО и "оборонку"

"На примере мирного договора Саудовской Аравии и Ирана — непримиримых ранее стран — Китай показал, как может работать его миротворчество между Россией и Украиной. При этом, Пекин покажет себя гуманитарным государством, а США — поджигателем войны", — считает политолог, к. с. н. Александр Немцев.

Немцев также добавил, что Пекин симпатизирует России и уже поддерживает её в ООН, активно продвигает совместные интеграционные проекты (кроме покупки сырья и т. д.).

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