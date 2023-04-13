Власти потратили на восстановление пострадавшего при обстрелах ВСУ жилья в Белгородской области 568 миллионов рублей

Журналисты заявили, что Белгородская область является одним из наиболее пострадавших в результате обстрелов украинской армии регионов.

Как написали в bel.ru, по данным на седьмое апреля, военные повредили 3421 жилое помещение. На восстановление власти пока потратили 568 миллионов рублей.

Наиболее сильные разрушения зафиксировали в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском городском округе.

Власти уже восстановили 1651 частный дом и 980 квартир. При этом 626 помещений ремонтировать нельзя из-за режима ЧС.

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