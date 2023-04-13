TAC: Украина рискует оказаться в состоянии боевых действий без поддержки США и ЕС

1:11 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киеву стоит проявить готовность к возобновлению диалога с Москвой, иначе США и ЕС могут оставить армию Украины без военной и финансовой помощи. Об этом предупредил экс-помощник президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в материале для The American Conservative (TAC).

Он призвал избежать ввода войск НАТО на Украину и предоставления военных гарантий киевскому режиму. По его мнению, Вашингтон должен стремиться к сохранению независимости Украины и стабилизации кризисной ситуации. Как пояснил обозреватель TAC, именно Белый дом подтолкнул РФ к участию в конфликте.

"Вашингтону следует дать понять, что Украине крайне важно показать свою готовность к переговорам, иначе она рискует оказаться в состоянии боевых действий без помощи Америки и, возможно, Европы", — подчеркнул Бэндоу.

Экс-помощник Рейгана также порекомендовал руководству США изменить свою политику по отношению к Москве и начать обсуждать вопросы, связанные с безопасностью России. Такие действия должны предотвратить возможный "Армагеддон", уточнил автор материала.

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