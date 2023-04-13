Руководитель польского правительства Матеуш Моравецкий предупредил о последствиях поражения Киева в конфликте с Москвой на Украине. По словам премьера, из-за этого может закончиться "золотой век" западных стран.
"Если мы потеряем Украину, то мы потеряем мир на десятилетия", — подчеркнул политик во время рабочей поездки в Штаты.
Вместе с этим Моравецкий сказал, что успех ВСУ восстановит и укрепит экономическую мощь Запада. Также глава правительства добавил: если Киев проиграет, Пекин атакует Тайвань.
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