Польский премьер Моравецкий спрогнозировал "конец золотого века" Запада из-за проигрыша Украины

0:35 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Руководитель польского правительства Матеуш Моравецкий предупредил о последствиях поражения Киева в конфликте с Москвой на Украине. По словам премьера, из-за этого может закончиться "золотой век" западных стран.

"Если мы потеряем Украину, то мы потеряем мир на десятилетия", — подчеркнул политик во время рабочей поездки в Штаты.

Вместе с этим Моравецкий сказал, что успех ВСУ восстановит и укрепит экономическую мощь Запада. Также глава правительства добавил: если Киев проиграет, Пекин атакует Тайвань.

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