WP: разведка США заподозрила КНР в тайной поставке оружия ВС России

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российская Служба внешней разведки имеет договорённость с Китаем о предоставлении военной помощи. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на секретные документы разведки США.

Журналисты нашли информацию о том, что Китай якобы одобрил предоставление России летального оружия ещё в начале текущего года. При этом военная техника должна была поступить в РФ под видом гражданских предметов.

Журналисты обратились с запросом в администрацию президента США Джо Байдена, и один из чиновников, выступая анонимно, заявил, что в Белом доме не видели доказательств передачи КНР оружия России. Высокопоставленный представитель Пентагона также согласился с этим.

Следует отметить, что ранее как Москва, так и Пекин опровергали заявления американских СМИ и официальных лиц о возможной военной помощи Китая России.

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