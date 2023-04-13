МК: Баранчик допустил возможный двойной удар по Белоруссии со стороны Украины и Польши

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Представитель Министерства иностранных дел Белоруссии заявил, что Минск серьёзно беспокоится о возможных агрессивных действиях со стороны Польши. Ситуацию прокомментировал политолог Юрий Баранчик.

Он отметил наличие угрозы двойного удара по территории Белоруссии со стороны Польши и Украины.

"Территория республики достаточно компактная, и два города — Брест и Гродно фактически находятся на её западной границе. В случае неожиданного наступления Белоруссия может потерять два западных областных центра. Это серьёзная угроза", — сказал эксперт в беседе с "МК".

После того, как Польша объявила о наборе добровольцев и увеличила численность своей армии в два раза Минск заключил договорённости с РФ в военной сфере.

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