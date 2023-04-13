Генерал Гурулёв назвал два условия для начала масштабного наступления ВС РФ на Украине

Украинские войска затягивают с весенним наступлением, поскольку у них нет ни сил, ни средств для решительного удара. Об этом заявил депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулёв. Кроме того, у киевского руководства "нет мозгов", чтобы реализовать свои планы, подчеркнул он.

Российская армия начнёт крупное наступление в зоне спецоперации на Украине, когда будут выполнены два условия, указал генерал. Во-первых, необходимо истощить силы противника. У ВСУ должны быть полностью исчерпаны резервы, потеряно техническое обеспечение и уничтожены пути подвоза, отметил Гурулёв.

Во-вторых, следует вывести оборонную промышленность на такой уровень, чтобы войска ВС РФ были обеспечены всем необходимым с избытком.

"Тогда наши войска смогут наступать. Не тактические задачи решать по владению каким-то одним или несколькими небольшими районами, а конкретно рассекать, охватывать, окружать группировки, уничтожать и идти вперёд", — заключил депутат.

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