Полковник Клинцевич: США навязывают России "новый Хасавюрт" на Украине

1:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вашингтон планирует навязать Москве "унизительное" решение украинского конфликта, заявил полковник в отставке и бывший член Совета Федерации Франц Клинцевич. По его словам, стратегия США заключается в эдаком новом "Хасавюрте".

Как подчеркнул полковник, Вашингтон уже несколько месяцев строит планы на то, при каких условиях Россия "потерпит поражение" и каким будет "мирный договор" на очень неприятных и унизительных договорённостях для РФ.

"Заканчивать спецоперацию в этих условиях нельзя. Их предложения будут попыткой заключить "новый Хасавюрт”: занять рубеж, подготовить оборону, накопить силы, сосредоточить технику и боеприпасы, а потом через провокации начать новые боевые действия", — пояснил военный "ПолитРоссии".

По мнению Клинцевича, говорить о поражении России глупо: Запад выдохся и практически отдал все запасы вооружения Украине. Вместе с тем производство боеприпасов для киевского режима стопорится, а ВСУ испытывают снарядный голод.

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