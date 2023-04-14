Российские бойцы группировки "Юг" вскрыли и уничтожили три опорных пункта украинских националистов 10-й отдельной горно-штурмовой бригады в ДНР, сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Иван Бигма.
ВСУшники базировались в районе села Звановка.
"Поражены три ротных опорных пункта 10-й отдельной горно-штурмовой бригады вооружённых сил Украины. В результате огневых налётов противник понёс потери в живой силе и автомобильной технике", — рассказал Бигма РИА Новости.
Также ВС РФ уничтожили миномёт 120-го калибра и три арторудия по направлению населённого пункта Верхнекаменское.
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