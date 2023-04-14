Минобороны РФ показало уничтожение колонны ВСУ ударным БПЛА "Иноходец"

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

С помощью разведывательно-ударного беспилотника "Иноходец" ВС РФ в зоне специальной военной операции была уничтожена колонна военной техники противника, рассказали в Минобороны России.

Опубликованный ведомством ролик показывает подготовку летательного аппарата и боевой вылет дрона, во время которого была обнаружена и уничтожена управляемыми ракетами маршевая колонна неприятеля.

БПЛА "Иноходец" может вести круглосуточную разведку с помощью инфракрасных камер и наносить удар как фугасными авиабомбами ФАБ-50, так и корректируемыми КАБ-20, КАБ-50, а также планирующими УПАБ-50.