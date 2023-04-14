С помощью разведывательно-ударного беспилотника "Иноходец" ВС РФ в зоне специальной военной операции была уничтожена колонна военной техники противника, рассказали в Минобороны России.
Опубликованный ведомством ролик показывает подготовку летательного аппарата и боевой вылет дрона, во время которого была обнаружена и уничтожена управляемыми ракетами маршевая колонна неприятеля.
БПЛА "Иноходец" может вести круглосуточную разведку с помощью инфракрасных камер и наносить удар как фугасными авиабомбами ФАБ-50, так и корректируемыми КАБ-20, КАБ-50, а также планирующими УПАБ-50.
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