Военный эксперт из США: конфликт на Украине переходит в новую фазу

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

За прошедшее с начала с спецоперации время российским властям удалось превратить компактную контрактную армию в мощные войска советского образца.

Такое мнение высказал известный американский военный эксперт в беседе с аналитиком Вячеславом Шурыгиным.

"Судя по всему, война на Украине переходит в новую фазу. Уже к лету ВС РФ по всем численным и качественным показателям будут полностью превосходить ВСУ, и в дальнейшем это превосходство будет только расти", — цитирует специалиста из США Шурыгин в своём Telegram-канале.

Киев, наоборот, растерял весь мобилизационный ресурс, а те 200 — 300 тысяч необученных украинцев, которых ещё смогут призвать, способны лишь к оборонительным боевым действиям, отметил эксперт. Это означает, что Украина и дальше будет терять территории, пока не согласится на условия Москвы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.