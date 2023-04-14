Рогов заявил о поражении объекта энергетической инфраструктуры в Запорожье

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Войска РФ поразили объект критической энергетической инфраструктуры Украины в находящемся под контролем киевского режима Запорожье, следует из заявления представителя администрации Запорожской области Владимира Рогова.

По его словам, боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) сделали из города собственную базу, ведь они активно размещают технику в жилых кварталах. Как пояснил чиновник, ночью российские подразделения точечно ударили по позициям украинских военных на территории Запорожья.

"Поражён объект критической энергетической инфраструктуры", — уточнил представитель администрации в беседе с РИА Новости.

Ранее Рогов сообщил о серии мощных взрывов, которые были слышны сразу в нескольких районах Запорожья. Он обратил внимание на то, что киевский режим объявил воздушную тревогу уже после завершения атаки.

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