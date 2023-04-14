Глава Минобороны Китая Ли Шанфу посетит Россию

0:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Руководитель Минобороны КНР Ли Шанфу совершит рабочую поездку в Россию. Его визит продлится с 16 по 19 апреля.

Об этом заявил официальный представитель военного китайского ведомства Тан Кефей. Сообщение опубликовано на сайте министерства.

По данным МО Китая, министра пригласил в РФ глава Минобороны России Сергей Шойгу. Ли Шанфу встретится с коллегой и побывает в военных академиях, отметил Кефей.

Ранее в Nihon Keizai предупредили, что Пекин запустил уверенную подготовку к противостоянию с Вашингтоном.

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