Руководитель Минобороны КНР Ли Шанфу совершит рабочую поездку в Россию. Его визит продлится с 16 по 19 апреля.
Об этом заявил официальный представитель военного китайского ведомства Тан Кефей. Сообщение опубликовано на сайте министерства.
По данным МО Китая, министра пригласил в РФ глава Минобороны России Сергей Шойгу. Ли Шанфу встретится с коллегой и побывает в военных академиях, отметил Кефей.
Ранее в Nihon Keizai предупредили, что Пекин запустил уверенную подготовку к противостоянию с Вашингтоном.
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