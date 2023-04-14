Шойгу: Тихоокеанский флот приведён в высшую степень боеготовности из-за внезапной проверки

1:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил о приведении Тихоокеанского флота в высшую степень готовности из-за внезапной проверки.

По его словам, главные цели мероприятия — оценить состояние флота и повысить готовность военнослужащих к выполнению заданий на стратегических направлениях. Он отметил, что проверка стартовала в 09:00 по владивостокскому времени.

"Тихоокеанский флот в полном составе поднят по тревоге и приступил к приведению в высшую степень боевой готовности", — подчеркнул Шойгу во время совещания с руководящим составом МО РФ.

Главнокомандующего Военно-морским флотом России адмирала Николая Евменова назначили руководителем проверочных мероприятий. Как пояснил Шойгу, перед флотом стоят различные задачи, такие как:

Отражение массированных ракетно-авиационных ударов;

Организация учений по обнаружению и ликвидации подлодок;

Выполнение торпедных, артиллерийских стрельб и ракетных пусков в ходе уничтожения ударных групп потенциального противника.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.