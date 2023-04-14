Глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил о приведении Тихоокеанского флота в высшую степень готовности из-за внезапной проверки.
По его словам, главные цели мероприятия — оценить состояние флота и повысить готовность военнослужащих к выполнению заданий на стратегических направлениях. Он отметил, что проверка стартовала в 09:00 по владивостокскому времени.
"Тихоокеанский флот в полном составе поднят по тревоге и приступил к приведению в высшую степень боевой готовности", — подчеркнул Шойгу во время совещания с руководящим составом МО РФ.
Главнокомандующего Военно-морским флотом России адмирала Николая Евменова назначили руководителем проверочных мероприятий. Как пояснил Шойгу, перед флотом стоят различные задачи, такие как:
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