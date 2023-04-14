Военкор Александр Сладков: в конфликте на Украине участвуют генералы НАТО, Пентагон и Белый дом

1:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Сейчас на Украине идёт не только реальное сражение, но и информационное. Военкор Александр Сладков задался вопросом: кто же в нём победит?

Контрнаступление ВСУ в рамках спецоперации обсуждается уже несколько месяцев. Его комментируют все — от прессы до политиков и президентов.

"В этом информационном сражении, без стеснения, публично участвуют руководители и генералы НАТО, западные политики, даже президенты, американская и европейская пресса, конкретно Пентагон и Белый дом. Большие люди то и дело комментируют тему наступления. Пресса откапывает и вываливает на общее обозрение "секретные документы" пачками. Всё это напоминает канун СВО, когда весь Запад скандировал: "Россия пойдёт"", — пишет военкор.

Киев и его союзники пытаются запутать мировое сообщество относительно планов по наступлению. То ВСУ готовы к нему и вот-вот войска пойдут через Запорожье в Крым, то вдруг переносят его, заявляя, что сил у них недостаточно и необходима западная техника. Всё это делается для того, считает Сладков, чтобы раскачать российскую сторону, то напрягая, то расслабляя.

Но он предлагает обратиться к истории и вспомнить, как в своё время поступили талибы*, указав всему миру, что с США можно бороться:

"Им были до одного места все эти качели. Для талибов* абсолютно все наступления и контратаки были частью их глобальной войны против Штатов и их лизоблюдов. Они, талибы*, наплевали на все информационные удары, они просто вышвырнули американцев со своей территории. Аминь", — заключил Сладков.

*"Талибан" — террористическая организация, запрещённая в России

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.