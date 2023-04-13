Полковник Ходарёнок заявил о плане США по контрнаступлению ВС Украины

2:09 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что у Киева всё ещё есть возможность наступать. Но это событие до сих пор не произошло. Сначала контрнаступление анонсировали на апрель, сейчас оно перенесено на лето. Военный обозреватель Михаил Ходарёнок считает, что вклад США в разработку плана по наступлению ВСУ более чем значительный.

"И это, по большому счёту, неудивительно, поскольку тот объём военной помощи, который оказывается со стороны Вашингтона Киеву, автоматически предполагает участие специалистов США во всех аспектах повседневной деятельности ВСУ. Других вариантов здесь не может быть. Главное здесь то, что Соединенные Штаты по определению не могут допустить, чтобы в предстоящих наступательных действиях ВСУ потерпели чувствительную неудачу", — пишет Ходарёнок в материале для Газета.Ru.

Если Киев всё же потерпит неудачу, то все западные принципы ведения войны, вооружения, подходов к обучению будут дискредитированы, считает обозреватель.

Ходарёнок отметил, что американские специалисты должны сосредоточиться на главной части своего плана по контрнаступлению, а именно на огневом поражении противника. Если этот пункт ВСУ упустят, то и успеха ждать не стоит. Страны НАТО и США передавали и передают Киеву данные разведки, а для вскрытия объектов ВС России применяются все возможности орбитальной группировки Штатов.

Полковник предположил, что целью массированного огневого удара ВСУ будет вывод системы связи и управления ВС РФ из строя. Противник постарается ошеломить своими действиями, действуя в ночное время.

"В украинской армии будут сформированы рейдовые и обходящие отряды, которым будет поставлена задача: обходя узлы сопротивления противника, стремительно продвигаться к побережью Азовского моря, рассечь обороняющие войска ВС РФ и затем уничтожить их по частям", — считает Ходарёнок.

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