Истребители Су-35 ВКС РФ нанесли удар по позициям львовской бригады ВСУ в Орехове

Самолёты Су-35 ВКС РФ нанесли в пятницу удар по позициям вооружённых сил Украины (ВСУ) в Орехове Запорожской области. Об этом сообщает "Военная хроника".

По данным издания, удар был нанесён по расположению батальона резерва и роты обеспечения 65-й львовской механизированной бригады ВСУ.

Это уже второй удар по позициям бригады за неделю. Военные РФ ударили по ангару с техникой из артиллерии и РСЗО "Град", уничтожив не менее шести танков, в ночь на 10 апреля.

Ранее боевик ВСУ показал видео последствий прилёта ракеты по тренировочному лагерю во Львовской области.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.