Politico: в ходе СВО на Украине действуют спецподразделения НАТО численностью 97 человек

1:09 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Кадровые военные и специальные подразделения НАТО находятся на Украине. Британия данные комментировать отказалась, а Соединённые Штаты подтвердили "небольшое военное присутствие", но эти военные якобы в боевых действиях участия не принимают.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на "слитые" секретные документы Пентагона, подлинность которых, к слову, не подтверждена. Источник пишет, что некоторая их часть может быть сфабрикована.

"На Украине, по данным на 23 марта, действовала как минимум одна спецгруппа с широким европейским участием. Из 97 человек в составе этого контингента США/НАТО доминирует Великобритания, направившая туда 50 представителей спецподразделений. Группа включает 17 человек из Латвии, 15 из Франции и 1 из Нидерландов. США направили туда 14 человек", — приводит данные источник.

Вчера, 13 апреля, был задержан 21-летний лётчик ВВС США Джек Тейшера, который подозревается в утечке документов Пентагона.

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