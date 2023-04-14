RT: военкор Сладков заявил, что Украина планирует повысить уровень воздушной поддержки своих войск

1:18 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный корреспондент Александр Сладков заявил, что Украина планирует повысить уровень воздушной поддержки своих войск. Такой вывод он сделал после информации о вероятной поставке ВСУ немецких истребителей МиГ-29.

"То есть украинцы намерены отбиваться от нашей фронтовой авиации, бьющей по позициям ВСУ на линии фронта. Может быть, нас ждут сообщения об активизации воздушных схваток лётчиков-истребителей России и Украины над линией фронта. Тут играет роль количество самолётов, участвующих в бою, опытность лётчиков, орудия и новые технологии. Все козыри — на российской стороне", — пишет военкор в материале для RT.

Несмотря на то, что МиГ-29 — старый самолёт, это всё же истребитель. Но есть нюанс: передают Киеву их всего пять единиц. Кроме того, уничтожить их на территории украины будет несложно, так как спрятать самолёт в ангаре или между домами в городе нельзя, то есть техника весьма уязвима, констатирует Сладков.

Передача истребителей является нагрузкой на ВСУ, а в данном случае такая помощь и вовсе выглядит как "недуг нижней части прямой кишки", заключил военкор.