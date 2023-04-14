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RT: военкор Сладков заявил, что Украина планирует повысить уровень воздушной поддержки своих войск

1:18
Силовые структуры

Военный корреспондент Александр Сладков заявил, что Украина планирует повысить уровень воздушной поддержки своих войск. Такой вывод он сделал после информации о вероятной поставке ВСУ немецких истребителей МиГ-29.

RT: военкор Сладков заявил, что Украина планирует повысить уровень воздушной поддержки своих войск

"То есть украинцы намерены отбиваться от нашей фронтовой авиации, бьющей по позициям ВСУ на линии фронта. Может быть, нас ждут сообщения об активизации воздушных схваток лётчиков-истребителей России и Украины над линией фронта. Тут играет роль количество самолётов, участвующих в бою, опытность лётчиков, орудия и новые технологии. Все козыри — на российской стороне", — пишет военкор в материале для RT.

Несмотря на то, что МиГ-29 — старый самолёт, это всё же истребитель. Но есть нюанс: передают Киеву их всего пять единиц. Кроме того, уничтожить их на территории украины будет несложно, так как спрятать самолёт в ангаре или между домами в городе нельзя, то есть техника весьма уязвима, констатирует Сладков.

Передача истребителей является нагрузкой на ВСУ, а в данном случае такая помощь и вовсе выглядит как "недуг нижней части прямой кишки", заключил военкор.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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