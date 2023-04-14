Народная милиция Донецкой Народной Милиции публикует репортаж с Авдеевского направления. Разведывательные беспилотники, облетая местность, обнаружили боевые машины пехоты, которые противник пытался перебросить на передовую. Координаты были переданы артиллеристам. Точными ударами расчёта САУ были ликвидированы и бронетехника, и боевики украинской армии.
На Авдеевском направлении продолжаются бои. Всушники массово сдаются в плен, а для российских войск задача стоит окружить Авдеевку со всех сторон. Есть мнение, что город может стать вторым Бахмутом.
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