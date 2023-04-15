Наёмник из США Макинтайр: после первого боя с русскими нас осталось 150 человек из 1000

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

"Иностранного легиона" украинской армии сейчас практически не существует, заявил американец Джон Макинтайр, воевавший на стороне ВСУ.

Когда наёмник в марте приехал на Украину, численность его подразделения составляла около 1000 человек. После российского ракетного удара по полигону в Яворово, где погибли такие же иностранцы, 400 солдат легиона просто дезертировало, пояснил он.

Публикация первых сводок с поля боя привела к тому, что разорвали контракты и уехали ещё 300 наёмников, а после первого боя с ВС РФ покинуть Украину решила половина оставшихся.

"Американцы, канадцы и другие парни с опытом службы в натовских армиях, с отличным снаряжением, увидев несколько русских бомб, просто удрали домой", — отметил Макинтайр в интервью изданию "Комсомольская правда".

Ранее американские военные эксперты пришли к выводу, что украинский конфликт переходит в новую фазу, сулящую поражение ВСУ.

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