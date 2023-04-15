Взгляд: лётчик ВКС РФ рассказал, как лучшие украинские лётчики "получили в лоб" российскими ракетами

Российский лётчик, командир экипажа истребителя Су-34, который принимает активное участие в боевых действия в зоне проведения спецоперации на Украине, рассказал подробности одной из самых опасных профессий.

Он отметил, что в ходе СВО российским силам противостоит "глубоко эшелонированная система ПВО средней и большой дальности". Лётчик констатирует, что Украина является сильным противником, ведь со стороны ВСУ есть такие же специалисты, которые обучались в одних академиях и школах с российскими.

"Поначалу у ВСУ были сильные пилоты. Но будь ты даже суперлётчик, многое зависит от машины, на которой ты летаешь, и от применяемых тобой ракет. От одной ракеты ты ещё как-то можешь попробовать увернуться, а если по тебе две пойдут?", — сказал командир в беседе с газетой "Взгляд".

Российские истребители обладают прицельным комплексом, который следит за обстановкой не только в воздухе, но и на земле. Кроме того, дальнобойные ракеты дают значительное преимущество в воздухе, противник, выходя на рубеж пуска, "получает в лоб" российские ракеты, рассказал собеседник.

"Сейчас тактика работы истребителей выглядит так. Наши истребители стоят в воздухе возле границы, дежурят, ждут самолёты противника. Как только он взлетел и поднялся выше 50-100 метров высоты, он тут же становится виден в прицел. Чтобы выполнить свою боевую задачу, ему нужно подняться выше. Как только он это делает, по нему тут же пускают ракету", — рассказывает подробности пилот.

В связи с этим украинские силы могут работать лишь эпизодически, стреляя ракетами HARM, которые они подогнали для работы по земле. Тактика же ВВС Украины заключается в выходе в конкретную точку, пуске ракеты и быстром отходе на низкую высоту.

Что касается управляемых авиабомб, то лётчик подтвердил их применение.

"Есть у нас управляемые и 500-килограммовые бомбы планирующие, и 1500-килограммовые, и много других управляемых дальнобойных средств. Противоборствующая сторона оценивает их также высоко", — рассказал он.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.