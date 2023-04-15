Игнат: ПВО Украины научилась сбивать российские ракеты Х-50

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киевские эксперты обеспокоены вероятностью развёртывания РФ серийного производства ракет авиационного базирования X-50 ("Изделие 715"). Представитель ВВС Украины Юрий Игнат успокоил коллег и сообщил, что ВСУ нечего бояться, так как ПВО страны их научилась сбивать. Работают они по принципу тех же "Калибров", а новые ракеты запускают в производство, так как они дешевле.

"Их технико-тактические характеристики ничем не отличаются от тех крылатых ракет, которые Россия уже применяла по Украине. И "Калибр", Х-101 и Х-555 — это ракеты, которые мы сбиваем. Возможно, Х-50 запускают потому, что она дешевле, её производство проще, но это обычная крылатая ракета", — сказал Игнат в эфире телемарафона.

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