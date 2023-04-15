Шурыгин: СБУ и польская контрразведка пытаются замять скандал, возникший при передаче тел наёмников

1:11 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Служба безопасности Украины (СБУ) и польская военная контрразведка сейчас предпринимают лихорадочные усилия, чтобы замять скандал, который возник несколько дней назад на украинско-польской границе. Об этом сообщил военный эксперт Владислав Шурыгин со ссылкой на собственный источник на Западной Украине.

По его словам, при очередной передаче тел погибших поляков один из контейнеров с телом польского наёмника был случайно повреждён и при его замене выяснилось, что кроме останков там находилась крупная партия наркотиков — больше 30 килограммов, упакованных в герметичные пакеты.

Заодно были проверены и два других контейнера, в одном из которых находилось тело британского наёмника. Наркотические вещества были обнаружены и в них.

"Стало понятно, что действует отлаженная схема переброски наркотиков с Украины в Польшу и оттуда в Европу. А похоронное бюро, занимающееся переправой тел наёмников, — это транспортный "хаб", через который наркотики переправляются в "филиалы" по всей Европе", — заключил аналитик в своём Telegram-канале.

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