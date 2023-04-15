Akharin khabar: утечка из Пентагона была секретным посланием Киеву о будущем конфликта

1:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Утечку файлов из Пентагона следует воспринимать как секретное послание украинскому президенту Владимиру Зеленскому о необходимости остановить боевые действия, пишет Akharin khabar.

По мнению обозревателей иранского издания, Вашингтон попытался донести до Украины, что продолжать противостояние с Вооружёнными силами РФ бессмысленно.

"Вброс можно истолковать как косвенное указание Киеву о его неготовности не только к контрнаступлению, но и вообще к активным боям с каким-либо положительным итогом", — сказано в публикации.

Авторы материала считают, что власти Украины должны прекратить столкновения, а также возобновить переговорный процесс с Москвой. Как пояснили журналисты, сейчас киевский режим ещё способен обсуждать условия мирного соглашения, но в случае дальнейшей эскалации его ждёт неминуемая капитуляция.

Ранее польский аналитик Ханна Крамер сообщила, что утечка секретных данных Пентагона похожа на спектакль Вашингтона, призванный немного отложить "самоубийство" Киева.

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