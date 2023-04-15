В Сети опубликовано видео предположительно подготовки боевиков ВСУ к контрнаступлению.
На кадрах несколько сотен военнослужащих ВСУ идут по полю. Все одеты в новые комплекты обмундирования, в руках у каждого оружие.
Как отмечают авторы, на кадры попала подготовка боевиков ВСУ к грядущему контрнаступлению против российских войск.
Где именно снято видео, не уточняется. Кадры могут быть сделаны либо на одном из полигонов ВСУ на Украине, либо на учебной базе в Германии.
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