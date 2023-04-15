Опубликовано видео, на котором сотни боевиков ВСУ готовятся к решающему наступлению

0:35 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Сети опубликовано видео предположительно подготовки боевиков ВСУ к контрнаступлению.

На кадрах несколько сотен военнослужащих ВСУ идут по полю. Все одеты в новые комплекты обмундирования, в руках у каждого оружие.

Как отмечают авторы, на кадры попала подготовка боевиков ВСУ к грядущему контрнаступлению против российских войск.

Где именно снято видео, не уточняется. Кадры могут быть сделаны либо на одном из полигонов ВСУ на Украине, либо на учебной базе в Германии.