На разных участках фронта в зоне СВО на Украине наблюдается движение техники ВС Украины

Киевский режим прославился тем, что наносит удары в христианские праздники. Военкоры "Русской весны" не исключают, что сегодняшний праздник не станет исключением.

"На разных участках фронта наблюдается движение техники врага, наша артиллерия начинает наносить превентивные удары", — пишет источник.

Командование ВСУ, вероятно, предполагает, что российские бойцы потеряют бдительность и будут отмечать праздник. Но противника ждёт множество сюрпризов.

Ровно в 00:00 ВС Украины открыли огонь по Белгородской области, армия России наносит удары по врагу. Также атака зафиксирована и на Харьковщине, сообщают военкоры.