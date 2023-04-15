Киевский режим прославился тем, что наносит удары в христианские праздники. Военкоры "Русской весны" не исключают, что сегодняшний праздник не станет исключением.
"На разных участках фронта наблюдается движение техники врага, наша артиллерия начинает наносить превентивные удары", — пишет источник.
Командование ВСУ, вероятно, предполагает, что российские бойцы потеряют бдительность и будут отмечать праздник. Но противника ждёт множество сюрпризов.
Ровно в 00:00 ВС Украины открыли огонь по Белгородской области, армия России наносит удары по врагу. Также атака зафиксирована и на Харьковщине, сообщают военкоры.
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