Вооружённые силы Украины проявляют активность на Запорожском направлении.
Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на рассказ командира артиллерийского расчёта орудия "Мста-Б".
"Артиллеристы российской армии стала работать больше", — цитирует бойца корреспондент РИАН.
Издание также предоставляет видео, где показана работа российского подразделения.
Ранее сообщалось, что армия России уничтожила три украинские группы диверсантов и сорвала две ротации, а между тем Украина не оставляет попыток показать своим спонсорам "успешное" наступление.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
После ЧП представители Минобороны и Генштаба ВСУ были вызваны "на ковёр" в посольство США.