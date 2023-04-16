РИА Новости: украинские войска пытаются атаковать на Запорожском направлении

0:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Украины проявляют активность на Запорожском направлении.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на рассказ командира артиллерийского расчёта орудия "Мста-Б".

"Артиллеристы российской армии стала работать больше", — цитирует бойца корреспондент РИАН.

Издание также предоставляет видео, где показана работа российского подразделения.

Ранее сообщалось, что армия России уничтожила три украинские группы диверсантов и сорвала две ротации, а между тем Украина не оставляет попыток показать своим спонсорам "успешное" наступление.

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