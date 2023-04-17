Спикер ВСУ Игнат: поражение в небе приведёт Украину к проигрышу в СВО

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Потеря Украиной контроля над своим воздушным пространством приведёт к поражению в конфликте с Россией. Об этом заявил спикер военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат в интервью The Times.

Случиться это может уже в следующем месяце, считает он. Тогда планировавшееся контрнаступление вооружённых сил Украины (ВСУ) станет невозможным.

Офицер ВВС назвал ситуацию "очень опасной". Он добавил, что последствия проигрыша битвы за небо над Украиной будут критическими. Окажутся уязвимы также и атомные электростанции.

По словам представителя киевского командования, у украинской армии заканчивается запас советских ЗРК "Бук" и зенитных ракет С-300, из которых почти полностью состоит арсенал украинской ПВО. А производят их только русские, заключил спикер.

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