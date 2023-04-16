ВСУ показали применение американского вертолёта Black Hawk в боевых действиях

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Главное управление разведки вооружённых сил Украины (ВСУ) опубликовало видео, в котором показано использование американского вертолёта Black Hawk ("Чёрный ястреб"), как утверждается, в боевых действиях.

Отметим, данный тип вертолётов предполагает использование управляемых и неуправляемых ракет типа "Hellfire". Также он эксплуатируется в целях поддержания пехоты и перевозки грузов. Судя по вертолёту, который фигурирует в видео, вооружение у него отсутствует.

Ранее американские эксперты сообщили, что российские войска, возможно, начали развёртывать антикварные танки серии Т-54/Т-55 в зоне СВО.