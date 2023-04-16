Главное управление разведки вооружённых сил Украины (ВСУ) опубликовало видео, в котором показано использование американского вертолёта Black Hawk ("Чёрный ястреб"), как утверждается, в боевых действиях.
Отметим, данный тип вертолётов предполагает использование управляемых и неуправляемых ракет типа "Hellfire". Также он эксплуатируется в целях поддержания пехоты и перевозки грузов. Судя по вертолёту, который фигурирует в видео, вооружение у него отсутствует.
Ранее американские эксперты сообщили, что российские войска, возможно, начали развёртывать антикварные танки серии Т-54/Т-55 в зоне СВО.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
После ЧП представители Минобороны и Генштаба ВСУ были вызваны "на ковёр" в посольство США.