Секретарь СНБО Украины Данилов: армия РФ не использует в зоне СВО китайское оружие

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что российские силы не используют на передовой китайское оружие.

Данилов подчеркнул, что украинская сторона немедленно проинформирует мировое сообщество, если заметит оружие КНР на линии фронта.

"Когда появились иранские БПЛА, мы их разобрали по косточкам и сделали официальное заявление. Так будет и в этот раз. Более того, мы обратимся напрямую к КНР и потребуем прекратить поставки", — цитирует политика украинское издание NV.

Данилов отметил, что Китай занимает нейтральную позицию в рамках СВО.

"Пекин предоставил план завершения конфликта, но там есть пункты, с которыми мы согласиться не можем. Например, с требованиями по территориальной целостности", — заключил он.

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