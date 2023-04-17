На Украине задержали экс-начальника железнодорожного вокзала "Херсон" по подозрению в сотрудничестве с Россией

0:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Представители Службы безопасности Украины рассказали о задержании бывшего руководителя железнодорожного вокзала "Херсон". Предположительно, обвиняемый сотрудничал с Москвой.

"Экс-начальник помогал РФ перебрасывать военные эшелоны на Украину", — написали в официальном Telegram-канале ведомства.

Силовики заявили, что подозреваемый не пытался помешать Вооружённым силам Российской Федерации отправлять технику и боеприпасы. Бывший глава вокзала может получить до 15 лет лишения свободы, добавили в Службе безопасности.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.