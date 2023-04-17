Newsweek: ВС России возьмут под контроль Артёмовск и нанесут Киеву "психологический удар"

Американские журналисты заявили, что разведка США наблюдает за обстановкой в районе Артёмовска (Бахмута).

В Newsweek со ссылкой на спецслужбы Штатов заявили, что оставление этого города окажется "психологическим ударом" для Украины. По данным СМИ, разведка формирует карты расположения Вооружённых сил Российской Федерации, отслеживает все электронные сигналы, в том числе от телефонов.

"Город медленно переходит в руки РФ", — отметили в издании.

Ранее журналисты сообщили, что ВСУ развернули на Артёмовском направлении свыше 30 тысяч военных.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.