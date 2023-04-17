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Newsweek: ВС России возьмут под контроль Артёмовск и нанесут Киеву "психологический удар"

Силовые структуры

Американские журналисты заявили, что разведка США наблюдает за обстановкой в районе Артёмовска (Бахмута).

Newsweek: ВС России возьмут под контроль Артёмовск и нанесут Киеву "психологический удар"

В Newsweek со ссылкой на спецслужбы Штатов заявили, что оставление этого города окажется "психологическим ударом" для Украины. По данным СМИ, разведка формирует карты расположения Вооружённых сил Российской Федерации, отслеживает все электронные сигналы, в том числе от телефонов.

"Город медленно переходит в руки РФ", — отметили в издании.

Ранее журналисты сообщили, что ВСУ развернули на Артёмовском направлении свыше 30 тысяч военных.

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Артамонов честно про коллективный Запад и его гнилую суть
Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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