Newsweek: ВСУ развернули на Артёмовском направлении более 30 тысяч военных

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские войска развернули на артёмовском направлении до 30,5 тысяч боевиков. Об этом пишет журнал Newsweek основываясь на утекших в Сеть секретных документах.

"Двенадцать украинских бригад численностью порядка 30,5 тысячи человек развернуты на "Бахмутовской оси"", — говорится в сообщении.

Ранее российские представители сообщали о взятии под контроль порядка 80 процентов территории города. Однако, по их словам, говорить об окружении Артёмовска и разгроме частей ВСУ пока рано.

Напомним, что бои за Артёмовск идут уже более полугода. Для боевиков это крайне важный населенный пункт как в стратегическом, так и в идеологическом отношении.

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