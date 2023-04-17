Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Пентагоне заявили, что США будут делать всё необходимое для поддержки работы ПВО Украины
Врач порекомендовала пить не более трёх-четырёх чашек кофе в день
Сенатор Башкин назвал шуткой предложение Вассермана декларировать наличные на сумму свыше 1 миллиона рублей
Жена бывшего президента Казахстана Назарбаева отказалась от его фамилии
RT: В Пентагоне утверждают, что боевые действия на Украине будут идти ещё как минимум несколько месяцев
Стоматолог: кариес — процесс, а не заболевание, поэтому заразиться им от кого-то невозможно
Военный комиссар Москвы рассказал о начале рассылок повесток через "Госуслуги"
Анастасия Волочкова опровергла информацию об аресте трёх её автомобилей: "Это просто бред какой-то"
Аллерголог Быков: яд пчелы может спровоцировать перестройку иммунитета

По ВСУ в Артёмовске вечером нанесён мощный удар

0:41
Силовые структуры

Вечером 17 апреля по Вооружённым силам Украины в Артёмовске был нанесён мощный удар.

По ВСУ в Артёмовске вечером нанесён мощный удар

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна". Со ссылкой на украинские СМИ военкоры пишут, что последствия взрыва видны даже в соседних населённых пунктах.

"Только что по ВСУ в Бахмуте был нанесён мощнейший удар! Город сотряс сильнейший взрыв, "гриб" виден даже в Константиновке, в панике сообщают украинские ресурсы", — отмечает издание.

Ранее сообщалось, что в Пентагоне утверждают, что боевые действия на Украине будут идти ещё как минимум несколько месяцев.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Стали известны заболевания, которых нет в международной классификации

Вегетососудистая дистония не является болезнью.

"Москва 24": врач Кабаненко заявила, что вегетососудистая дистония не является заболеванием
РВ: Киев бросил в бой "бронемутантов" в Бахмуте
ВСУ применяют бронемутантов в боях в Бахмуте
ВСУ похвастались американским "Чёрным ястребом" на Украине
Раскрыто число погибших офицеров НАТО и ВСУ после удара "Кинжалом"
Юрий Соломин: Островский — настоящее сокровище русской культуры Анжела Якубовская Своё падение Польша предсказала вековой политикой Сергей Лебедев Франция в БРИКС. Не об этом ли договорились Си и Макрон Любовь Степушова
Филипп Киркоров заявил о готовности отправиться в зону СВО в колготках
Названы шесть привычек в питании, замедляющих старение после 50 лет
Реакция Путина на новости из Японии встревожила США — Baijiahao
Реакция Путина на новости из Японии встревожила США — Baijiahao
Последние материалы
NI: Западу пора навсегда забыть несколько любимых им слов про Россию
Аллерголог Быков: яд пчелы может спровоцировать перестройку иммунитета
Newsweek: США и альянс НАТО совершили 89 разведывательных полётов над Чёрным морем
Глава ЦБ Набиуллина готова пойти на лёгкий "тюнинг" валютных ограничений
Вышел релейный трейлер Dead Island 2
Смертельно опасная женщина: София де Боде держала в страхе "красных" во время Гражданской войны
Конгрессмен Госар: помогая Киеву, США активно поддерживают нацистов
The Daily Star: сражавшийся против родного отца украинский солдат погиб в бою
Red Dead Redemption 3 может поменять сеттинг
NL Times: боец элитного нидерландского подразделения собирает разведданные на Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников