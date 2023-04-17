Вечером 17 апреля по Вооружённым силам Украины в Артёмовске был нанесён мощный удар.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна". Со ссылкой на украинские СМИ военкоры пишут, что последствия взрыва видны даже в соседних населённых пунктах.
"Только что по ВСУ в Бахмуте был нанесён мощнейший удар! Город сотряс сильнейший взрыв, "гриб" виден даже в Константиновке, в панике сообщают украинские ресурсы", — отмечает издание.
Ранее сообщалось, что в Пентагоне утверждают, что боевые действия на Украине будут идти ещё как минимум несколько месяцев.
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