По ВСУ в Артёмовске вечером нанесён мощный удар

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вечером 17 апреля по Вооружённым силам Украины в Артёмовске был нанесён мощный удар.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна". Со ссылкой на украинские СМИ военкоры пишут, что последствия взрыва видны даже в соседних населённых пунктах.

"Только что по ВСУ в Бахмуте был нанесён мощнейший удар! Город сотряс сильнейший взрыв, "гриб" виден даже в Константиновке, в панике сообщают украинские ресурсы", — отмечает издание.

Ранее сообщалось, что в Пентагоне утверждают, что боевые действия на Украине будут идти ещё как минимум несколько месяцев.