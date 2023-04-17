Военкоры: на позиции ВСУ в Артёмовске начали прилетать высокоточные бомбы ФАБ-500

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Поступают сообщения, что на позиции вооружённых сил Украины (ВСУ) в Артёмовске (Бахмуте) начали прилетать высокоточные бомбы ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции (МПК). Об этом пишет "Военная хроника".

Издание отмечает, что один прилёт был, предположительно, зафиксирован возле укрепрайона 241-й бригады теробороны между Хромовом и трассой для мотокросса, второй — в районе перекрёстка рядом с Восьмым прудом на западе города, где ВСУ пытаются перебрасывать в Артёмовск боеприпасы.

Судя по тому, что в районе начала активно работать авиация, дело с освобождением Артёмовска от ВСУ движется к своему логическому финалу. Применение высокоточных бомб позволит ускорить освобождение города и сведёт к минимуму необходимость штурмовых действий наземных войск, заключили эксперты.

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