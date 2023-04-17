"МК": Кнутов объяснил, как ВСУ будут атаковать роем дронов

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

ВСУ задействуют рой управляемых искусственным интеллектом БПЛА в предстоящем контрнаступлении. Об этом сообщил военный эксперт Юрий Кнутов.

По мнению специалиста, технологии передали боевикам американские инструкторы. Они использовались шесть лет назад. Тогда армада дронов, управляемых искусственным интеллектом, выстроилась в определённой последовательности и имитировала атаку военной базы противника.

По мнению Кнутова, сценарий будущего контрнаступления будет выглядеть следующим образом. ВСУ используют несколько тысяч дронов для прорыва линий российской обороны, а потом пойдут вглубь территории на быстроходных западных бронеавтомобилях.

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