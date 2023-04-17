Военный аналитик рассказал о способности ЗРК "Бук-⁠М3" противостоять HIMARS

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный аналитик Евгений Даманцев рассказал о сильных сторонах самоходной огневой установке войсковых ЗРК "Бук-М3".

Эксперт объяснил, что ЗРК "Бук-М3" успешно отражает ракетно-артиллерийские удары высокоточных РСЗО HIMARS и MLRS. Эффективность российского оружия, по его словам, не раз подтверждалась на практике в Мариуполе.

Ранее сообщалось, что новейшие ЗРК "Бук-МЗ России получили образное название "войсковой зонтик".

"С момента развёртывания РСЗО HIMARS на Южном фронте (июль 2022 года), ни один снаряд GMLRS не смог преодолеть противоракетный "заслон", возведённый ЗРК "Бук-М3" на Мариупольском направлении", — гласит публикация Даманцева в издании "Военное дело".

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