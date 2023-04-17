ТАСС: Призывников не будут отправлять на службу в новые российские регионы

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев объяснил, рискуют ли призывники оказаться в зоне СВО.

Локтев заверил, что призывников не будут отправлять для прохождения военной службы в ДНР и ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области.

Он отметил, что все призывники останутся на территории Российской Федерации.

Военный комиссар объяснил, что весенний призыв 2023 года, который продлится до 15 июля, ничем не будет отличаться от призывных кампаний прошлых лет.

Локтев рассказал, что новобранцы около полугода будут изучать современную военную технику.

По окончании обучения в соответствии с полученными навыками они будут направлены в войска для эксплуатации современных образцов вооружения и военной техники", — цитирует слова комиссара столицы ТАСС.

Ранее военный комиссар Москвы рассказал о начале рассылок повесток через "Госуслуги".

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