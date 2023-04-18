РИА Новости: ВС РФ нанесли в районе Северска групповой удар по войскам Украины

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные нанесли групповой удар по 54-й механизированной бригаде ВСУ в районе Северска, сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Иван Бигма.

По его словам, на ВСУшников обрушили расчёты "Града" и "Урагана", противник понёс потери как в живой силе, так и в технике.

"Расчётами реактивных систем залпового огня "Ураган" и "Град" 2-го армейского корпуса Южного военного округа был выполнен групповой удар по скоплениям живой силы и военной техники", — рассказал Бигма РИА Новости.

Кроме того, российские бойцы поразили украинские цели ещё в трёх населённых пунктах на Марьинском и авдеевском направлениях:

Новомихайловка,

Марьинка,

Карловка.

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