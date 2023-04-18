Военный эксперт Насонов: войска России загнали ВСУ в глухую оборону и спокойно бьют врага

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российская авиация полностью контролирует небо над Артёмовском, а ВС РФ кратно превосходят неприятеля в артиллерии, рассказал военный эксперт, полковник запаса Роман Насонов.

"Вся деятельность ВСУ в Артёмовске сводится только к глухой обороне и попытке уйти оттуда. Никаких контранступательных действий или даже активную оборону противник не проводит", — добавил он в интервью изданию "Украина.ру".

Штурмовики ВС России заставляют украинские силы в городе концентрироваться в плотную группировку, на которую дождём падают артиллерийские снаряды и управляемые авиабомбы, пояснил специалист.

Он напомнил, что тактика активной обороны использовалась советской армией в 1943 году, и тогда это закончилось переходом в наступательную фазу.

Ранее эксперты пришли к выводу, что Польша готова ввести армию на Украину, как только получит гарантий безопасности от Вашингтона.

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