Пленный ВСУшник пожаловался на "Азов"*: у них банка тушёнки на человека

Боевиков "Азова"* Киев снабжал оружием и продуктами в первую очередь, а что оставалось, отправляли солдатам ВСУ, рассказал украинский военнопленный.

По его словам, бывало так, что приходилось делить банку тушёнки на четверых.

"Азовцы"* были всегда снабжены по высшему разряду, то есть у НГУшников, теробороны, погранцов могла быть банка тушёнки на четверых, и, может, ещё пара галет. У них будет банка тушёнки на человека", — рассказал ВСУшник ТАСС.

Как уточнил военнопленный, "азовцы"* не помогали ВСУ, а за проявление страха подвергали солдат насмешкам.

* националистический батальон "Азов" признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

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