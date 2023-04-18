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Пленный ВСУшник пожаловался на "Азов"*: у них банка тушёнки на человека

Силовые структуры

Боевиков "Азова"* Киев снабжал оружием и продуктами в первую очередь, а что оставалось, отправляли солдатам ВСУ, рассказал украинский военнопленный.

Пленный ВСУшник пожаловался на "Азов"*: у них банка тушёнки на человека

По его словам, бывало так, что приходилось делить банку тушёнки на четверых.

"Азовцы"* были всегда снабжены по высшему разряду, то есть у НГУшников, теробороны, погранцов могла быть банка тушёнки на четверых, и, может, ещё пара галет. У них будет банка тушёнки на человека", — рассказал ВСУшник ТАСС.

Как уточнил военнопленный, "азовцы"* не помогали ВСУ, а за проявление страха подвергали солдат насмешкам.

* националистический батальон "Азов" признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

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Вот они - причины конфликта России и Украины. С чего всё начиналось?
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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