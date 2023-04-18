Рогов: боевики ВСУ в бессильной злобе пытаются посеять смерть в Запорожской области

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Обстрелы Запорожской области со стороны боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ) — это демонстрация бессильной злобы, заявил представитель администрации региона Владимир Рогов.

Он напомнил, что 17 апреля украинские войска нанесли удары по городу Васильевка, ранив трёх мирных жителей. По его словам, военные ВСУ целились именно в гражданских, ведь российских солдат рядом с ними не было.

"В бессильной злобе украинские боевики пытаются навредить мирному населению, посеять смерть, согнать их с территории и отомстить за выбор в пользу России", — отметил Рогов в беседе с РИА Новости.

Чиновник назвал такое поведение ВСУ "классическим сценарием кошмаривания".

Ранее Рогов сообщил о подготовке Запорожской области к контрнаступлению Киева. Он обратил внимание на мощную эшелонированную оборону, способную остановить украинских военнослужащих.

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