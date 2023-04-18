Руденко: визиты Путина в Херсонскую область и ЛНР означают, что вскоре ВСУ будет не сладко

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военкор Андрей Руденко назвал хорошим знаком поездки российского президента Владимира Путина в Херсонскую область и Луганскую Народную Республику.

По его словам, лидер РФ в курсе происходящего в зоне спецоперации до мельчайших подробностей. Он считает, что визиты Путина в штабы российских группировок войск имеют серьёзный смысл.

"Я уверен, что в ближайшем будущем нацистам будет ой как не сладко", — подчеркнул Руденко в Telegram-канале.

Военкор добавил, что "русские медленно запрягают, но потом быстро едут". Он посоветовал украинскому командованию не забывать об этом.

Ранее стало известно, что Путин побывал в штабе группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении, а также в штабе Национальной гвардии "Восток" в ЛНР, где встретился с высокопоставленными военачальниками и заслушал доклады о боевой обстановке на линии соприкосновения.

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