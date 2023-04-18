Путин посетил штаб Нацгвардии "Восток" в ЛНР и принял доклады офицеров об обстановке

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российский лидер Владимир Путин побывал в штабе Нацгвардии "Восток", который расположен на территории ЛНР.

По информации пресс-службы Кремля, генерал-полковник Александр Лапин и другие высшие офицеры выступили с докладами перед Путиным, рассказав о боевой обстановке на Луганском направлении специальной военной операции (СВО).

Отмечается, что в ходе визита руководитель государства поздравил российских военных с Пасхой, а также передал им в качестве подарка копию иконы.

Ранее сообщалось, что Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" в районе Херсона, где провёл встречу с командующим ВДВ Михаилом Теплинским и генерал-полковником Олегом Макаревичем.

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