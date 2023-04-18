Российские многоцелевые истребители Су-35С прибыли в Иран

0:35 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный корреспондент Чингис Дамбиев опубликовал первое видео многоцелевого сверхманёвренного истребителя Су-35, поставленного Россией в Иран. На кадрах самолёт пролетает над одним из иранских городов.

"Истребители Су-35 российского производства начали поступать заказчику", — отметил военкор.

Изначально парк иранских истребителей состоял из советских МиГов, а также из устаревших моделей США, Европы и Китая. В конце марта Тегеран приобрёл новейшие самолёты у Москвы.