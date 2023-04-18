Замолчала вещающая 50 лет секретная станция УВБ-76

Номерная секретная радиостанция "УВБ-76", во всём мире называемая "Жужжалкой", "голосом системы "Периметр" и "Станцией Судного дня" замолчала. Ранее такое случалось раз в десятилетие, кроме того она замолкала незадолго перед началом СВО.

Как сообщают акторы проекта "Монокуляр", ссылаясь на чат радиолюбителей "УВБ-76", во вторник 18 апреля в 7 утра по всемирному времени прекратилась передача "жужжания" станции, известной во всем мире как "The Buzzer".

Спустя небольшое время сигналы снова начали подаваться, в том числе — слова и цифры.

"Станция не замолкает предположительно с конца 1970-х годов. Горбачёв, перестройка, окончание афганской войны, распад Советского Союза, адские цены, Ельцин, обстрел парламента, первая и вторая чеченские войны, олигархи, финансовый кризис, теракты, Крым — всё прошло мимо неё", — пишут эксперты.

Также радиолюбители отмечают, что перед началом СВО после "приказа 135" (сигнал объявления полной боеготовности) валом шли передачи — до самого приказа "ZАХОДИМ".

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