Mash: ВСУ впервые ударили по территории России американским дроном-камикадзе

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) впервые попытались нанести удар по российской территории беспилотником-камикадзе производства США. Об этом сообщает Mash. По информации канала, это Switchblade стоимостью от 6000 долларов.

Издание отмечает, что беспилотник сумел пересечь границу РФ в Белгородской области, но упал через 500 метров и взорвался. Предварительно, ущерба чему или кому-либо аппарат не причинил.

Таких дронов ранее военные России в небе не замечали. Однако в этот раз беспилотник был идентифицирован сразу, поскольку несколько штук подобных уже лежат в России в качестве трофеев.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.