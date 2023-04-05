Боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) начали охотиться перед наступлением за бронетехникой российских войск с помощью огромных промышленных дронов. Об этом сообщают военные корреспонденты "Русской Весны" в своём Telegram-канале.
Сегодня такой большой летательный аппарат, так называемая "Баба Яга", размером с два письменных стола, был сбит огнём из автомата на Купянском направлении в Харьковской области. БПЛА нёс три заряда кумулятивных мин для поражения бронетехники.
Поскольку данный дрон летать высоко не может, перед ним посылается дрон-разведчик для поиска цели, а за ним вылетает уже этот гигант, добавили авторы канала.
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